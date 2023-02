Concert de Beyoncé au Stade de France : ouverture de la billetterie officielle

Top départ à 10 heures

Les préventes se sont envolées comme des petits pains vendredi dernier. En un peu plus de deux heures, tous les billets disponibles en avant-première pour le concert de Beyoncé au Stade de France Seine-Saint-Denis ) le 26 mai 2023 étaient épuisés. Mais pas de panique, la billetterie officielle ouvre ce mardi 7 février 2023 à 10 heures, sur le site du Stade de France mais aussi dans tous les points de vente habituels.Dans le cadre da sa tournée Renaissance World Tour, l’icône américaine s’arrêtera deux fois en France : le 26 mai au Stade de France et le 11 juin à l’Orange Vélodrome de Marseille . Les prix des tickets pour voir Queen B commencent à 79,60 euros jusqu’à environ 200 euros. Pour les places VIP, les tarifs peuvent aller jusqu’ à 3 000 euros.Sur les réseaux sociaux, les fans français sont sur le qui-vive pour décrocher un ticket pour l’un des deux concerts de Beyoncé.Il faudra s’armer de patience avec la longue file d’attente pour espérer obtenir une place pour aller voir Queen B. Avec quatre nouveaux trophées pour un total de 32 victoires, Beyoncé est devenue dimanche 5 février 2023 l’artiste la plus récompensée de l’histoire des Grammy Awards.