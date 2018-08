Condamnation en appel de Khalifa Sall: « l’objectif poursuivi est d’anéantir un homme politique… » (Moussa Taye)

« Par cette décision, la Cour d’Appel de Dakar et son Président le Juge Demba Kandji prêtent leur impérium pour exécuter les desiderata du Prince du jour. L’objectif poursuivi est d’anéantir un homme politique de tout premier plan, dont le destin présidentiel ne fait l’objet d’aucun doute », a écrit Moussa Taye, dans un communiqué.



Il a annoncé que le Député-Maire Khalifa Ababacar Sall « s’exprimera assez vite quant aux suites judiciaires de ce dossier et des étapes politiques à venir ». Et d’ajouter que son candidat » profite de ces moments de « liberté » en prison pour initier les nouvelles actions politiques, dynamiques en vue de confirmer sa volonté d’aller jusqu’au bout ».



Moussa Taye a appelé les hommes et les femmes épris de paix et de justice, comme Amnesty International et plusieurs autres organisations « à exprimer à voix haute leur indignation face à un tel niveau d’instrumentalisation de la justice, devenue à la fois dépendante et servile d’un pouvoir agissant contre l’intérêt général ».



Toutefois ils ne comptent pas baisser les bras malgré cette condamnation en appel. A l’en croire, Khalifa «Ababacar Sall entend « user de tous les moyens juridiques et politiques, sans compter les instruments que la démocratie lui procure sur le terrain politique, face à une telle « forfaiture ».