Confinement des Sénégalais à l'étranger en raison du Coronavirus: Idrissa Seck parle à ses compatriotes de la Diaspora

Le président de Rewmi (opposition), Idrissa Seck a adressé un message de solidarité aux Sénégalais de la Diaspora, suite aux mesures drastiques de confinement prises ces derniers jours par les autorités italiennes et celles de la Chine, en raison du coronavirus.



"Je suis profondément préoccupé par le risque et les difficultés résultant du confinement, auxquels sont confrontés nos compatriotes de la Diaspora dans certains pays comme la Chine et l’Italie", compatit-il.



Poursuivant, Idrissa Seck exprime sa totale solidarité et encourage leurs familles et proches qui, imagine-t-il, vivent quotidiennement dans la peur et l’inquiétude."



Concluant, le candidat malheureux de la présidentielle de 2019, salue, cependant, les efforts des autorités sanitaires des pays hôtes et prie pour qu’ils soient couronnés de succès.



Le bilan actuel du virus Covid-19, dépasse les 110.000 cas dans le monde, avec plus de 4000 morts. En France, où les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits, le bilan se porte ce mardi à 30 décès et 1606 cas confirmés. Et l'Italie est devenue dimanche le pays le plus touché par l'épidémie de coronavirus après la Chine. 97 personnes supplémentaires sont mortes du virus en 24 heures dans le pays.