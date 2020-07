Contentieux avec la FSF: le Synpics prend la défense du journaliste Bacary Cissé

Le Syndicat des Professionnels de l'Information et de la Communication du Sénégal ( SYNPICS ) prend la défense de notre confrère Bacary Cissé qui est en conflit avec la Fédération Sénégalaise de

Football, qui lui reproche la

publication d'un article intitule ''Le

Comité

exécutif

dans tous ses états'',

dans le quotidien du sportif Record du

15 juillet

2020.



Dans un communiqué rendu public lundi, le Synpics définit ainsi les deux sorties de l'instance dirigeante du football sénégalais: "l'un pour tenter de décrédibiliser le journaliste, l'autre pour informer d'une procédure de sommation interpellative". Les camarades du Secrétaire général Bamba Kassé considèrent que ses deux actes peuvent être considérés comme de la diffamation à l'encontre de Messieurs Cissé et Mbengue (reporter et Directeur de publication du journal Record) et que l'information issue de ces communiqués les présente aux yeux de l'opinion comme des personnes peu crédibles



Ainsi le Synpics appelle tous ses confrères à venir le soutenir et invite la FSF "à faire preuve de retenue et responsabilité dans cette affaire du reste très banale".