Coronavirus: à Hong Kong, de nouvelles mesures de quarantaine

Le gouvernement de Hong Kong a annoncé trois cas pour tous les gens qui vont arriver de Chine à partir du vendredi 7 février à minuit. Pour ce qui est des résidents Hong-kongais, sans doute le plus grand nombre, ils vont être assignés à résidence, obligés donc de rester chez eux pendant deux semaines, en portant un masque et en vérifiant leur température tous les jours. Les membres de leur famille en revanche ne seront pas soumis à la quarantaine.



De la prison et des amendes



Pour ce qui est des visiteurs qui ne vivent pas à Hong Kong, ils pourront rejoindre leur hôtel mais avec les mêmes conditions que les résidents : pas le droit de sortir de leur chambre pendant deux semaines. Enfin, pour ce qui est des visiteurs qui n’avaient pas prévu de logement, ils seront logés dans un lieu d’accueil du gouvernement et c’est sur ces situations qu’il y a encore pas mal de flou. Des peines pouvant aller jusqu’à six mois de prison et 3 000 euros d’amende sont prévus pour les éventuels contrevenants.



Déjà des files d'attente



Et, dès 2 heures du matin, à l’un des deux seuls postes-frontières encore ouverts, de longues queues s’étaient déjà formées. Ainsi, les passagers malchanceux d’un vol arrivé de Pékin avec deux heures de retard vont être les premiers arrivants par avion à être soumis à cette quarantaine.