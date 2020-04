Coronavirus aux Etats-Unis : Le Covid-19 a tué plus d’Américains que la guerre du Vietnam

Le nombre de malades décédés en deux mois du nouveau coronavirus aux Etats-Unis dépasse désormais celui des soldats américains tués en deux décennies lors du conflit au Vietnam, selon le dernier comptage actualisé mardi par l'université Johns Hopkins.



Au total, 58.365 personnes ont succombé au Covid-19 dans le pays, le plus touché sur la planète. Le bilan journalier aux Etats-Unis est reparti à la hausse mardi, avec 2.207 décès supplémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures, alors que le nombre de morts sur une journée avait baissé autour de 1.300 dimanche et lundi.



Un million de cas diagnostiqués

En tout 58.220 militaires américains ont perdu la vie lors de la guerre du Vietnam (1955-1975), selon le bilan officiel publié aux Archives nationales. Même si les deux événements n'ont rien à voir, ce seuil revêt une portée symbolique tant la guerre du Vietnam demeure l'un des plus grands traumatismes vécus par les Américains au XXe siècle.



Également ce mardi, les Etats-Unis ont franchi une autre barre symbolique, celle du million de cas diagnostiqués de nouveau coronavirus. Cela représente environ le tiers du nombre total de cas recensés dans le monde, toujours d'après l'université Johns Hopkins.