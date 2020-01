Coronavirus: hausse du nombre de décès liés au virus qui touche désormais toute la Chine continentale

Le virus qui a déjà touché plusieurs autres pays se propage dans toutes les régions de la Chine.



Le bilan de l'épidémie de coronavirus est passé à 170 morts, et un cas confirmé au Tibet ce qui signifie que le virus a atteint toutes les régions de la Chine continentale.



Les autorités sanitaires chinoises ont déclaré qu'il y avait 7 711 cas confirmés dans le pays au 29 janvier.



L'infection s'est également étendue à au moins 15 autres pays.



L'Organisation mondiale de la santé (OMS) se réunira jeudi pour examiner à nouveau si le virus constitue une urgence sanitaire mondiale.



"Ces derniers jours, la progression du virus, en particulier dans certains pays, surtout la transmission interhumaine, nous inquiète", a déclaré mercredi le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Il a cité l'Allemagne, le Vietnam et le Japon, où des cas de personnes qui se sont rendues en Chine ont contracté le virus.



"Bien que le nombre de cas en dehors de la Chine soit encore relativement faible, il y a un potentiel d'épidémie beaucoup plus important", a déclaré le patron de l'OMS.



Plus de personnes ont été infectées en Chine que lors de l'épidémie de SARS au début des années 2000, mais le nombre de décès reste bien inférieur.



Le SARS, qui est également un coronavirus, a provoqué des maladies respiratoires aiguës.



Les chercheurs s'affairent à mettre au point un vaccin pour protéger les populations contre ce virus.



Un laboratoire californien prévoit de soumettre un vaccin potentiel à des essais sur l'homme d'ici juin ou juillet.

L'évacuation volontaire de centaines de ressortissants étrangers de Wuhan est en cours pour aider les personnes qui souhaitent quitter la ville désormais en quarantaine de retourner dans leur pays.



Le Royaume-Uni, l'Australie, la Corée du Sud, Singapour et la Nouvelle-Zélande devraient mettre en quarantaine toutes les personnes évacuées pendant deux semaines afin de surveiller les symptômes et d'éviter toute contagion.



L'Australie prévoit de mettre en quarantaine ses ressortissants évacués sur l'île de Christmas, à 2 000 km du continent, dans un centre de détention qui a été utilisé pour héberger des demandeurs d'asile.



Singapour met en place une installation de quarantaine sur Pulau Ubin, une île située au nord-est de la ville-état sur le continent.