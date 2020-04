Coronavirus : le FC Barcelone est prêt à défier la Liga !

« Si un club refuse de jouer ? Il aura un dossier disciplinaire, et celui à la fédération. Quand ils (les pouvoirs publics) nous donnent l'ordre de pouvoir jouer et qu'il y en a un qui ne veut pas jouer, c'est comme une absence. Ils resteront chez eux. Vous ne pouvez pas prendre ce genre de décisions. Il faut être très prudent ». Dans une de ses nombreuses et régulières sorties médiatiques vendredi après-midi, Javier Tebas, le président de la Liga, se montrait très clair. Les clubs et les joueurs de la Liga n'auront pas le choix : ils devront rejouer dès que la Liga aura le feu vert du gouvernement pour relancer la compétition. Et ce alors que de l'autre côté des Pyrénées, de nombreux joueurs se sont déjà manifestés contre un retour précipité et forcé du championnat.



Mais du côté des dirigeants du championnat il n'y a pas de doutes et on a déjà lancé les grands travaux pour ce retour, qui se fera a priori à huis clos, et qui pourrait avoir lieu dans le courant du mois de juin. Des consignes très précises ont ainsi été envoyées aux clubs pour la reprise des entraînements, alors que des tests ont été commandés pour que tous les joueurs soient testés, même si le gouvernement espagnol a pour l'instant refusé d'autoriser la Liga à tester ses équipes. Il estime que ces tests doivent être réalisés sous ordonnance médicale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Des joueurs avaient aussi fait savoir qu'ils préféreraient que ces tests soient destinés au personnel soignant.



D'autres clubs sont de l'avis du Barça

Et du côté du FC Barcelone, on envisage déjà de ne plus rejouer de la saison. C'est en tout cas ce qu'affirme le quotidien Sport ce samedi. Le leader du championnat d'Espagne fait passer la santé de ses joueurs avant tout et au cas où les instances espagnoles et européennes décident d'un retour aux affaires jugé précipité ou trop rapide, la direction envisage sérieusement de ne pas envoyer ses hommes sur le terrain. Et ce même en cas de match à huis clos par exemple. Les Catalans seraient donc prêts à faire face à Javier Tebas.



Toujours selon le média, d'autres clubs espagnols et européens seraient du même avis que les Barcelonais. Pour le Barça, les risques financiers sont évidents, déjà que le club n'était pas dans une santé financière optimale, mais les dirigeants blaugranas estiment qu'une contamination d'un membre de l'effectif ou du staff pourrait avoir des effets encore plus nocifs. Le FC Barcelone est prêt à reprendre l'entraînement, avec toutes les précautions nécessaires, mais un retour à la compétition n'est donc pas d'actualité aujourd'hui pour l'état-major du club. Voilà qui va déplaire à Javier Tebas...