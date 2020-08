Coronavirus : nouveau bond des décès aux Etats-Unis, un million de cas en Afrique

Sombre bilan journalier aux Etats-Unis



Les Etats-Unis ont enregistré, jeudi, 2 060 nouveaux décès, un bilan journalier qu’ils n’avaient pas atteint depuis trois mois, selon l’université Johns-Hopkins. Ce rebond porte à plus de 160 000 le nombre total de morts du nouveau coronavirus dans le pays, de loin le plus touché au monde par la pandémie devant le Brésil (plus de 98 000 décès).



Les autorités américaines ont toutefois annoncé, jeudi, la levée de leur recommandation appelant les citoyens américains à éviter tout voyage à l’étranger.



La diplomatie américaine a fait savoir qu’elle traiterait désormais à nouveau au cas par cas chaque pays. La France, le Royaume-Uni et l’Allemagne sont classés « au niveau 3 » (voyage à éviter si possible).





Brésil et Mexique toujours durement frappés



Au Brésil, où le bilan a atteint jeudi 98 493 morts, le président Jair Bolsonaro a affirmé avoir « la conscience tranquille ». « Avec nos moyens, nous pouvons vraiment dire que nous avons fait tout notre possible, et même l’impossible, pour sauver des vies », a affirmé le chef de l’Etat, qui depuis le début de l’épidémie s’oppose aux mesures de confinement et de distanciation physique et minimise la gravité de la maladie.



Au Mexique, troisième pays le plus endeuillé au monde, la barre des 50 000 décès a été franchie jeudi – 819 morts supplémentaires en vingt-quatre heures – alors que les critiques montent concernant la gestion de l’épidémie et de la crise économique par le gouvernement.





Deux millions de cas déclarés en Inde



L’Inde a passé vendredi la barre des deux millions de cas. Le géant d’Asie du Sud a enregistré à ce jour 41 585 morts de la maladie Covid-19 Les autorités indiennes ne testant que les patients symptomatiques, les experts estiment ces chiffres sous-estimés.



Huit mois après l’apparition de l’épidémie, l’Afrique a franchi jeudi la barre du million de cas, dont plus de la moitié en Afrique du Sud. La pandémie a fait plus de 21 000 morts sur le continent – dont 9 604 en Afrique du Sud –, qui reste toutefois le moins touché dans le monde.





Ces chiffres ne reflètent qu’une partie de la réalité, nombre de pays africains aux systèmes de santé défaillants ne disposant que de capacités de dépistage limitées.



De nouvelles restrictions dans le monde

Face à la pandémie qui ne faiblit pas et la crainte d’une deuxième vague, de nombreux pays mettent en place de nouvelles mesures de confinement ou de restriction des voyages.



En Australie, Melbourne a décrété une nouvelle phase de strict confinement, prévue pour durer six semaines. La police a arrêté deux hommes accusés de préparer une manifestation contre le confinement dans la deuxième ville du pays.



En Grande-Bretagne, les autorités ont annoncé que les voyageurs en provenance de Belgique, d’Andorre ou des Bahamas arrivant en Angleterre et en Ecosse seront de nouveau soumis à une quarantaine à partir de samedi, en raison d’une « importante augmentation » des cas dans ces pays.



La Finlande, un des pays du continent les plus épargnés, a annoncé jeudi qu’elle préparait de nouvelles mesures pour répondre à une accélération de l’épidémie. « La situation est extrêmement délicate », a déclaré la directrice stratégique du ministère de santé, Liisa-Maria Voipio-Pulkki, ajoutant qu’une « forme de deuxième phase avait commencé », même s’il était trop tôt pour parler de « seconde vague ».



La Norvège a quant à elle annoncé repasser la France en zone rouge du fait de la résurgence des cas de coronavirus, conduisant à une quarantaine obligatoire de dix jours pour tous les voyageurs arrivant de France dans le pays scandinave.



Aux Pays-Bas, le masque est devenu obligatoire à l’extérieur dans les zones les plus fréquentées comme le Quartier Rouge d’Amsterdam et les quartiers commerçants de Rotterdam.



L’Irlande a pour sa part décidé de repousser la dernière phase de son déconfinement, qui comprend notamment la réouverture de tous les pubs.



Et l’Allemagne vient de classer la province belge d’Anvers zone à risque, avec quarantaine obligatoire pour les voyageurs qui en viennent, sauf présentation d’un test négatif. Deux établissements scolaires dans le nord du pays ont dû fermer leurs portes après l’apparition de cas d’infection au Covid-19, quelques jours seulement après la rentrée des classes, ont annoncé, vendredi, les autorités locales.



En Espagne, les 32 000 habitants d’Aranda de Duero, à 150 kilomètres au nord de Madrid, ont entamé, vendredi, un confinement de quatorze jours. Les quarantaines locales se succèdent dans le pays pour tenter de limiter la contagion du nouveau coronavirus.



L’OMS s’insurge contre le « nationalisme vaccinal »

Le patron de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’est insurgé contre ce qu’il a qualifié de « nationalisme vaccinal ».



« Il devrait y avoir un consensus mondial pour faire de tout vaccin un bien public commun », a-t-il plaidé. Il ne s’agit pas de « partager au nom du partage » mais parce que cela bénéficierait à tous, y compris aux pays riches, a-t-il dit.



Quelque 26 vaccins candidats sont à divers stades de test, dont six « à une bonne étape, d’essais cliniques », a de son côté réaffirmé le directeur des urgences sanitaires de l’OMS, Michael Ryan, en exprimant à nouveau un espoir tempéré.



La baisse des émissions de gaz à effet de serre pendant le confinement n’aura aucun effet sur le climat

La chute sans précédent des émissions de gaz à effet de serre pendant les confinements ne servira à « rien » pour ralentir le réchauffement climatique, selon une étude publiée dans Nature Climate Change, qui insiste sur la nécessité de s’éloigner durablement des énergies fossiles.



Les émissions mondiales de CO2 responsables du dérèglement climatique pourraient pourtant diminuer jusqu’à 8 % en 2020.