Coronavirus : premier cas en France, décès, carte, école...

Bientôt 5 mois que le monde combat le coronavirus Sars-Cov-2 apparu en Chine en décembre 2019. Aujourd'hui, la pandémie tend à diminuer même si de nouveaux cas sont diagnostiqués chaque jour tout comme des décès. A date, plus de 3,7 millions de personnes sont tombées malades du Covid-19 et 264 000 sont mortes. Le pays le plus touché est les Etats-Unis (1,2 million de cas et plus de 71 000 décès selon l'Université John Hopkins).



En Europe, l'Espagne (219 000 cas et 25 600 morts), l'Italie (214 000 cas et 29 600 morts), la France, et le Royaume-Uni (202 000 cas et 30 100 morts) sont les pays qui ont été le plus contaminés. Selon le dernier point du ministère de la santé, la France compte 137 150 cas confirmés de Covid-19 et passe la barre des 25 000 décès (25 809 au 6 mai). Mercredi soir, 27 départements métropolitains – en Ile-de-France et dans le Nord-Est – sont classés " rouge ". Un seul département change de couleur : la Sarthe, passant de l'"orange" au "vert". Au 6 mai, 23 983 personnes Covid-19 sont toujours hospitalisées (-792 ces dernières 24 heures) dont 3147 en réanimation, des chiffres en baisse dans le pays.



Le Premier ministre Edouard Philippe présente ce jeudi à 16 heures le plan de déconfinement en vigueur à partir du 11 mai prochain. Mercredi 6 mai, Jean Castex, coordinateur national à la stratégie du déconfinement en France, avait indiqué devant le Sénat qu'un plan de reconfinement a été travaillé au cas où : "Concernant les départements rouges, si la circulation du Covid-19 y est intense, nous pourrons prendre des mesures adaptées aux circonstances." Jusqu'au 11 mai, chaque sortie du domicile doit être justifiée par une attestation de déplacement, téléchargeable en ligne sur smartphone et présentable sous cette forme aux forces de l'ordre. Les versions papiers sont toujours autorisées. Pour les déplacements professionnels, cette attestation est complétée par une autorisation signée par l'employeur. Pour le moment, les frontières de l'Union européenne et de l'espace Schengen sont fermées pour freiner la circulation du virus entre les gens et une attestation de déplacement dérogatoire doit être présentée à chaque personne voulant entrer en France depuis le 8 avril.



Départements verts ou rouges, Macron alerte sur "les visites aux proches" et l'idée même de "vacances"... Comment va-t-on reprendre le travail ? Déplacement possibles et contrôles, Plages fermées, Rassemblements limité à 10 personnes, Retour à l'école, Transports en commun, Réouverture des commerces, Tests généralisés, Masques obligatoires... Plan du Déconfinement partiel du 11 mai et dernière infos.