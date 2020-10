Coronavirus : qu'est-ce que la charge virale et pourquoi met-elle en danger les agents de santé ?

Des milliers de personnes ont été infectées par le coronavirus et on signale de plus en plus de décès parmi le personnel médical.



Malgré les vêtements et les masques de protection, les médecins, les infirmières et les autres travailleurs de la santé semblent plus exposés à l'infection que la plupart des gens, et peut-être aussi plus susceptibles de contracter une maladie très grave.