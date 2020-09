Côte d’Ivoire: Ouattara et Bedié validés, Soro et Gbagbo rejetés

Le suspens est levé sur la candidature du président ivoirien sortant. La candidature de Alassane Ouattara Ouattara a été validé, le conseil constitutionnel ayant déclaré que le changement constitutionnel de 2016 remettait les compteurs des mandats à zéro. Également validées, les candidatures du patriarche Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA,



de Pascal Affi N’Guessan, président du FPI et



et de Kouadio Konan Bertin, un dissident du PDCI qui a le vent en poupe.



A noter que le conseil constitutionnel a eu à se prononcer sur 45 dossiers de candidatures. Les candidatures de l’ancien président Laurent Gbagbo et de l’ancien président de l’assemblée nationale, Guillaume Soro, ont été jugés irrecevables.



Parmi les recalés, figurent Marcel Amon Tanoh, Albert Mabri Toikeuse, Gnamien Konan et Mamadou Koulibaly, des prétendants qui n’auraient pas pour la plupart réuni le nombre de parrainages nécessaires.