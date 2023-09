Côte d'Ivoire: hausse du prix du carburant

Nouvelle hausse des prix du carburant en Côte d’Ivoire. Le ministère des Mines, du Pétrole et de l’Énergie a annoncé ce samedi 30 septembre qu’à compter de ce dimanche 1ᵉʳ octobre, le prix du super serait fixé à 875 FCFA/L, et le prix du gasoil à 715 FCFA/L, soit une augmentation de 60 FCFA/L. En cause, la hausse des cours du pétrole brut sur le marché international, selon les autorités.