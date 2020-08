Coup d'Etat au Mali: Macky Sall condamne et appelle à agir avec responsabilité et célérité

Le coup de force contre un Président démocratiquement élu constitue une violation du protocole de la #CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Nous l’avons fermement condamné.

Le président sénégalais Macky Sall a réagi suite au coup d’Etat perpétré au Mali, ayant abouti à la démission forcée du chef de l’Etat Ibrahim Boubacar Keita. Il a condamné l’acte, avant d’appeler à agir avec responsabilité et célérité afin d’éviter que le #Mali ne sombre dans un vide institutionnel et dans une impasse politique.« Le coup de force contre un Président démocratiquement élu constitue une violation du protocole de la #CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Nous l’avons fermement condamné », a écrit le président Sall sur twitter.Le président Sall a appelé à agir avec responsabilité et célérité afin d’éviter que le #Mali ne sombre dans un vide institutionnel et dans une impasse politique.