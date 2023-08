Pour le rendez-vous du gouvernement face à la presse qui s'est tenu ce jeudi, la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a évoqué le coup d'État au Niger. Aïssata Tall Sall annonce l'envoi de soldats sénégalais si la CEDEAO devait passer à l'acte pour une intervention militaire.



"Nos soldats doivent y aller pour deux raisons. La première est que nous sommes dans une organisation communautaire qui en a décidé ainsi et qui s'appelle la CEDEAO. Et le Sénégal a une signature internationale. Il ne peut pas être membre de la CEDEAO et se soustraire aux décisions que la CEDEAO prend aux sommets des chefs d'Etats. Le Sénégal est un membre éminent de cette organisation", a dit Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur face aux journalistes.



La deuxième, c'est que la conviction du Sénégal,c'est qu'il faut arrêter ces coups d'État c'est pourquoi on y va. Que nous disent ces juntes une fois au pouvoir c'est de mettre fin à l'insécurité. Est-ce qu'il a été une fois mis fin à l'insécurité? Ce que l'on a constaté, c'est qu'une fois au pouvoir les militaires sont installés dans les postes de direction. Voilà pourquoi la CEDEAO a pensé maintenant qu’il faut y mettre fin", a-t-elle dit.



Aïssata Tall Sall annonce que les Etats major des membres de la CEDEAO sont en train de se concerter pour se préparer pour une éventuelle intervention militaire au Niger.



"Les militaires sénégalais, pour toutes ces raisons vont y aller. Les États major des États membres de CEDEAO sont en train de se réunir et de voir maintenant qu'elle va être le modus operandi une fois que la décision politique a été prise au plus niveau et au niveau communautaire.Oui nos soldats iront. Ils sont en train de se concerter et de le faire parce qu'il a été donné un délai d'une semaine pour que le tout se mette en place au Niger", a fait savoir la ministre des Affaires étrangères.