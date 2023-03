Coupe du Roi : Abde Ez offre encore la victoire à Osasuna face à Bilbao

Ce mercredi soir se déroulait la demi-finale aller de Coupe du Roi entre Osasuna et l’Athletic Bilbao. Et dans cette rencontre, ce sont les locaux qui ont pris le meilleur à domicile avec une courte mais précieuse victoire 1-0 qui donne un avantage pour le match retour. Comme il y a quelques jours en championnat, c’est Abde Ez qui a offert la victoire à Osasuna.



L’international marocain, prêté par le FC Barcelone, a trouvé la faille juste après le retour des vestiaires. Après avoir pris son défenseur de vitesse, il s’en allait finir d’une belle frappe du gauche. Et dans un match haché avec de nombreuses fautes, les Basques ne parvenaient pas à revenir. Osasuna remporte donc la première manche. Pour rappel, l’autre demi-finale opposera le Real Madrid au FC Barcelone.