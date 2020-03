Covid19_France - Le décret encadrant l'utilisation de la chloroquine publié au Journal officiel

Le gouvernement vient de publier le décret autorisant l’utilisation de l'hydroxychloroquine par les hôpitaux pour le Covid : "Art. 12-2. - Par dérogation à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, l'hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile", précise notamment le texte, obtenu par le site français https://www.lci.fr/