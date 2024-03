Crise de l'enseignement au Sénégal : Lucienne Kodou Ndione indexe le système "LMD"

Le Sénégal connaît depuis deux à trois ans des crises structurelles, politiques et sociales touchant le socle et la régularité des enseignements dans les Universités publiques du pays. Selon Lucienne Kodou Ndione, la situation de crise de la politique sénégalaise est "indissociable à celle de l'enseignement. Une répercussion qui a su bouleverser le calendrier universitaire et le système d'enseignement".



Professeur á l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Mme Ndionne a déclaré : "On ne peut pas faire la différence entre ce qui se passe dans le domaine politique que ce qui se passe sur le plan économique et le social. On a eu le règne des socialistes et des libéraux mais on a l'impression que rien n'a changé". Non sans indexer les dirigeants comme les "seules responsables de la situation que vivent actuellement nos universités".

Étudiant profondément le système d'enseignement supérieur lors de la table ronde sur « Les avenirs du Sénégal: voir loin, voir large » organisée ce samedi á Dakar, Lucienne Kodou a soutenu que la réforme du système Licence-Master-Doctorat (LMD) n'est pas avantageuse. "On n'a pas utilisé une politique africaine. On ne peut pas canaliser ces jeunes, à travers un système d'éducation et de formation performant, sans harmoniser le système avec nos réalités", a-t-elle affirmé, avec une ferme conviction.