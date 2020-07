Dattier du désert : une plante africaine aux excellentes vertus pour la santé et le bien-être

Le dattier du désert de son nom scientifique balanites aegyptiaca, (Le fruit appelé Wolof : Soump - Bambara : séréné - mandingue : Sumpo - djerma : garbei - haoussa : adua - mooré : kieghaligha) est un arbre très épineux allant jusqu’à 8 mètres de haut, à ramification importante et complexe. Si les appellations diffèrent d’une région ou d’une langue à une autre, beaucoup s’accordent à dire que le dattier du désert regorge d’excellentes vertus pour la santé et le bien-être. Nous vous proposons de découvrir ensemble quelques unes des propriétés de cet arbre très particulier.



Le dattier du désert, un arbre aux multiples propriétés



Principalement présent en Afrique Tropicale, le dattier du désert est arbre qui résiste très bien au rude climat du sahel et au surpâturage. On le retrouve également dans d’autres régions du monde tels que L’Egypte, l’Arabie ou encore l’Inde. De prime abord, il s’agit d’un arbre épineux mais qui produit des feuilles et des fruits très nourrissants aussi bien pour l’homme que pour le bétail. Ses feuilles en particulier sont un excellent pâturage. En termes de valeur nutritive pour l’organisme humain, les feuilles et fruits du dattier du désert sont composés de calcium, de potassium et d’acides aminés autant de substances organiques indispensables à l’organisme. Ils sont également sources de glucides, de lipides, de protéines et de fibres.



Usage alimentaire

Le fruit et les feuilles du dattier du désert sont les deux principales composantes qui entrent dans l’alimentation. Généralement les feuilles sont utilisées pour réaliser des sauces. Pour cela elles peuvent être séchées puis réduites en poudre. Le fruit quand à lui peut être directement consommé un peu comme la datte. Macéré, il permet d’obtenir un jus naturel plein de vitamines. Il faut noter également les amandes composantes du fruit dont est extraite l’huile végétale de dattier du désert. Cette huile très riche en vitamines et minéraux est à la fois à usage culinaire et cosmétique. Par ailleurs les tiges du dattier du désert sont généralement utilisées en guise de cure dent et favorisent une bonne hygiène dentaire.



Le fruit du dattier du désert pour stimuler la production de lait chez les mères allaitantes



De nombreuses mères sont confrontées au délicat problème d’insuffisance de lait pour nourrir leur bébé. Compte tenu de la richesse du lait maternel et des nombreux autres bienfaits de l’allaitement aussi bien pour la mère que l’enfant, il est préférable d’avoir recours à l’utilisation de plantes aux propriétés galactagogues pour favoriser la production de lait maternel plutôt que d’opter pour le lait pharmaceutique. A ce titre, le dattier du désert ou plus particulièrement son fruit, se révèle être très utile pour stimuler la production de lait maternel. Pour cela, il est recommandé à la jeune mère de consommer régulièrement le jus naturel extrait du fruit.



Le dattier du désert pour traiter les troubles digestifs



Grace à sa teneur en fibres brutes, le dattier du désert ou plus particulièrement son fruit et ses feuilles sont très bénéfiques pour l’appareil digestif. On lui attribue des propriétés laxatives, ce qui en fait un remède naturel idéal contre la constipation, le ballonnement et des troubles digestifs similaires. Pour bénéficier de ces bienfaits, vous pouvez prendre l’habitude de sucer quelques fruits du Sump après le repas ou consommer le jus naturel extrait. Il faut noter également que les feuilles vertes sont plus riches en fibres que les feuilles séchées.



Les bienfaits de l’huile du dattier du désert



L’amande du fruit du dattier du désert permet d’extraire une huile végétale aux multiples bienfaits. Riche en acides gras insaturés et en vitamines, elle peut servir d’huile de cuisson ou à des fins thérapeutiques et cosmétiques. Il faut noter cependant qu’il s’agit d’une huile relativement rare du fait de son extraction manuelle difficile. Cela dit, son usage est recommandé entre autres aux personnes souffrant d’hypertension artérielle ou de douleurs rhumatismales.



Pour soulager les douleurs articulaires



De part ses vertus apaisantes et émollientes, l’huile du dattier du désert est très appréciée pour les massages. Très fluide et anti-inflammatoire, elle permet de décontracter les muscles et de venir à bout des douleurs articulaires. Son utilisation en tant qu’huile de massage procure une agréable sensation de bien-être.



Pour soigner des problèmes de peau



Les nutriments dont regorge l’huile du dattier du désert en font un produit naturel de choix pour traiter diverses affections de la peau. Anti-microbienne et cicatrisante, elle convient pour réduire les rides et prévenir le vieillissement. Elle convient également pour soigner les peaux sèches et abimées.



Pour les soins du visage et de la peau



L’huile du dattier du désert a la particularité de ne pas laisser de film gras sur la peau au moment de son utilisation. A ce titre, elle peut facilement être utilisée sur le visage et le reste du corps. De plus, elle nourrit et préserve l’hydratation de la peau et lui confère une agréable sensation au toucher. Elle entre d’ailleurs dans la composition de produits cosmétiques tels que savons, onguents, sérum et bien plus encore.



Pour un usage capillaire



L’huile de Sump nourrit et préserve l’hydratation des cheveux. Elle est particulièrement recommandée pour traiter les cheveux secs, cassants, fourchus et ternes. Pour donner de l’éclat à vos cheveux vous pouvez vous en servir pour effectuer un bain d’huile. Pour cela, il vous suffit de l’appliquer aux cheveux le soir, de bien les recouvrir la nuit puis de les laver au matin. Cette opération peut être répétée mensuellement pour nourrir efficacement votre masse capillaire.



Le dattier du désert est sans doute une ressource naturelle qui n’est pas encore exploitée à sa juste valeur. A la fois à usage alimentaire, médicinal et cosmétique, il est évident que les fruits et les feuilles de cet arbre d’exception doivent avoir une place de choix dans notre quotidien. Vous pouvez partager avec nous en commentaires les usages que vous faites généralement du Sump. Et si vous venez de le découvrir, nous espérons que d’une manière ou d’une autre vous commencerez à en faire un usage régulier.



Source: Afriquefemme