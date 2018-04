Décès de Véronique Colucci, la veuve de Coluche et gérante des "Restos du Coeur"

Véronique Colucci a fait des Restos du cœur un acteur majeur de l'aide alimentaire en France après la mort de son ex-mari Coluche, fondateur de l'association. Elle a eu deux fils, Romain et Marius, de son mariage avec l'humoriste, disparu en juin 1986, l'année suivant la création des « Restos ».



Véronique Colucci a entre autres été à l'initiative du lancement en 1989 de la tournée des « Enfoirés », troupe d'artistes longtemps menée par Jean-Jacques Goldman et qui continue d'organiser chaque année des concerts de soutien très courus.



Présidente des Restos du cœur de 1998 à 2003, Véronique Colucci en a été membre du conseil d'administration pendant 32 ans. En janvier dernier, elle avait été promue au rang de chevalier de la Légion d'honneur pour son « engagement au bénéfice de l'intérêt général ».



Les Restos du cœur, qui ont depuis leur création servi plus de deux milliards de repas, ont exprimé dans un communiqué leur « immense tristesse d'apprendre (sa) disparition ». C'est un « moment douloureux », souligne l'association.

L'association a lancé début mars la nouvelle collecte annuelle de denrées pour répondre à « des besoins qui ne faiblissent pas » dans l'aide alimentaire aux démunis.



En 2017, les milliers de bénévoles avaient collecté 7 560 tonnes de denrées, soit l'équivalent de sept millions et demi de repas supplémentaires. L'association compte cette année dépasser les 8 000 tonnes de denrées collectées, soit l'équivalent de huit millions de repas.