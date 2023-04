Déraillement meurtrier d'un train de voyageurs aux Pays-Bas

Le déraillement d'un train a fait au moins un mort et plusieurs dizaines de blessés mardi 4 avril à Voorschoten, dans le sud des Pays-Bas, selon les services de secours. Le train a déraillé après avoir heurté des équipements de construction sur la voie, dans ce village proche de La Haye, a ajouté la même source.



Des ambulances ainsi qu'un hélicoptère de secours ont immédiatement été envoyés sur place afin de transporter les blessés les plus graves. La gravité de leurs blessures n'était pas connue dans l'immédiat.



Plusieurs blessés ont été conduits à l'hôpital et d'autres ont été traités sur place, ont encore indiqué les services d'urgence, selon qui "des spécialistes sont au travail pour sécuriser le train".



Au moins une cinquantaine de passagers



Le train transportait au moins une cinquantaine de passagers entre La Haye et Leyde. D'après l'agence de presse ANP, le wagon de tête a déraillé et s'est écrasé dans un champ. Un incendie s'est déclaré dans au moins un des wagons à l'arrière du train, avant d'être contenu.



"On a entendu un choc énorme et d'un coup, les lumières se sont éteintes", a raconté un témoin non identifié à la télévision locale Omroep West. "On n'a pas pu sortir tout de suite du train parce qu'il n'y avait plus d'électricité", a ajouté cet homme, visiblement en état de choc. "On est finalement sortis après ce qui nous a paru des heures."



Les liaisons ferroviaires entre Leyde et certaines gares de La Haye ont été suspendues à cause de l'accident.

La catastrophe ferroviaire la plus grave aux Pays-Bas remonte au 8 janvier 1962, lorsque deux trains de passagers se sont heurtés à Harmelen, près de la ville d'Utrecht dans le centre du pays, faisant 93 morts et 52 blessés.