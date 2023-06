Destruction partielle du barrage de Kakhovka: l'Otan dénonce la « brutalité » de la guerre menée par la Russie

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg s'est dit ce mardi 6 juin scandalisé par l'attaque contre un barrage hydroélectrique en Ukraine qui « démontre une fois de plus la brutalité de la guerre menée par la Russie ». La destruction du barrage de Kakhovka est « un acte scandaleux » qui « met en danger des milliers de civils et cause de graves dommages à l'environnement », a-t-il tweeté.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">