Deux colons juifs abattus par un Palestinien en Cisjordanie

Un Palestinien a abattu deux colons juifs dans leur véhicule dimanche en Cisjordanie, rapportent les autorités israéliennes. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Elle survient alors qu'une réunion entre responsables de la sécurité israéliens et palestiniens avait lieu en Jordanie, pour débattre des moyens d'enrayer le cycle de violences dans la région. La fusillade s'est produite près de Hawara, dans la région de Naplouse, théâtre régulier de frictions entre colons juifs et habitants palestiniens. Les deux victimes sont des hommes âgés d'une vingtaine d'années, ont déclaré les secours, et résidaient dans la colonie de Har Bracha, à 8 km de Hawara, d'après un porte-parole des colons. L'armée israélienne a dit s'être lancée à la poursuite de l'agresseur.