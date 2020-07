Diamaguene Sicap-Mbao: la pâte des kits alimentaires de Mansour Faye a été acheté en Gambie

Dans le cadre de la distribution des kits alimentaires de l’Etat destinés aux ménages vulnérables, les habitants de la commune de Diamaguène-Sicap Mbao ont reçu des paquets de pâtes sur lesquels l’adresse de la provenance est la Gambie. Une anomalie dans la mesure où le pays ne manque pas d’usine de production de ces pâtes pour spaghetti ?



Et plutôt que d’aider nos entreprises nationales, on s’en va enrichir les commerçants gambiens, notent nos confrères du journal Le Témoin. Donnant ainsi un coup de pouce à la contrebande. Car, à ce que l’on sache, le pays du président Barrow ne dispose pas d’industrie de fabrication de pâtes alimentaires ! En tout cas, les distributeurs et grossistes sont formels, il n’existe pas de rupture de pâtes qui pourrait pousser nos autorités à aller jusqu’en Gambie pour s’en procurer.



Pour rappel, le ministre du Développement communautaire, de l'Equité sociale et territoriale, Mansour Faye avait avancé une pénurie de pâte pour expliquer le retard dans la distribution de l'Aide alimentaire d'urgence.