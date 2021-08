Diplomatie postale: le ministre Yankhoba Diatara à Abidjan pour repositionner le Sénégal

Le ministre de l'Economie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diatara est en déplacement à Abidjan à l'occasion du 27e Congrès de l'union Postale Universelle qui se tient du 09 au 27 Aout 2021 pour réfléchir sur l’avenir du secteur postal face à la digitalisation.



Dans la capitale ivoirienne, le ministre Yankhoba Diatara tentera de rehausser le drapeau sénégalais sur la scène Postale Internationale. « En réalité, malgré la ressource humaine de très bonne qualité, le Sénégal a perdu beaucoup de terrain dans le secteur postal mondial, plus précisément dans les grandes instances dirigeantes. Pour reprendre le flambeau, et repositionner le Sénégal dans le secteur mondial, le ministre a représenté le chef de l'Etat à cette réunion quadriennale à l'occasion de laquelle le sort du secteur postal mondial est scellé », lit-on dans un communiqué transmis à PressAfrik par la cellule de Communication dudit ministère.



Cette édition qui a été reportée à cause de la Covid a été le rendez vous de plus de 600 délégués des opérateurs désignés venus des quatre coins du monde, et une participation de milliers de membres selon Roger Felix ADOM, Ministre ivoirien de l’Economie numérique, des Télécommunications et des Innovations.



C’est cet engagement des acteurs postaux du monde que le Directeur général sortant de l’Union Postale Universelle, Bishar A. Hussein a fortement salué lors de la cérémonie d’ouverture tenue le 09 Aout 2021, lorsqu’il revenait sur les grands moments qui ont marqué son magistère. « A cause de la Covid, ce congrès a été reporté mais votre mobilisation prouve votre engagement sans fioritures pour la réussite du secteur postal » a souligné Bishar A. Hussein.



Devant les nombreuses candidatures déclarées par plusieurs Etats membres selon les différents postes à pourvoir, le président du comité d’Organisation de ce 27è Congrès a invité les Etats au consensus afin de valider une meilleure feuille de route et en faciliter la réalisation, rapportent les services du ministre Yankhoba Diatara.



Qui indique que ce Congrès qui est une opportunité économique et stratégique pour le continent « est bien parti pour être celui du consensus pour le continent avec les retraits des candidatures de l'Éthiopie et la Tunisie pour soutenir la Côte d’Ivoire. C’est une occasion majeure pour renforcer le repositionnement du continent à l’UPU ».



La délégation sénégalaise dirigée par le ministre Yankhoba Diatara est également composée par les experts du secteur tant dans la régulation avec l'Artp que dans l'exploitation avec La Poste, souligne le communiqué.



Les thématiques qui feront l’objet d’échanges pour adopter la future Stratégie postale mondiale seront axées sur le e-commerce dans toutes ses composantes ; la logistique globale ; l’électronique avec la création de services à valeur ajoutée ; l’amélioration constante de la qualité de service et les prestations aux citoyens par l’inclusion globale (sociale, financière et numérique).



Au cours de ce Congrès, l’UPU procèdera au renouvellement de ses instances pour une période de quatre ans, avec l’élection du Directeur Général et celle du vice-Directeur Général. A signaler que cette édition se déroule en format hybride compte tenu de la pandémie de la Covid-19.