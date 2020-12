Dix événements qui ont marqué l'année 2020

L'événement pourrait facilement figurer dans un scénario catastrophe. Partout dans le monde, des populations entières ont été appelées dès le mois de février à rester chez elles confinées et à limiter autant que possible leurs déplacements pour freiner la propagation du Covid-19 et soulager les hôpitaux. La Chine – et plus particulièrement la ville de Wuhan, épicentre de l'épidémie – a été la première à confiner ses habitants, le 17 février. Une mesure d'abord observée curieusement, avant d'être imitée par des dizaines de pays quelques semaines plus tard.



De Tokyo à New York, en passant par Berlin ou Johannesburg, la planète entière a marqué une pause au printemps dernier. Pendant près de deux mois, la plupart des commerces ont fermé leurs portes, tout comme les écoles et les lieux culturels, privant d'activité des millions de personnes. Le télétravail et le suivi scolaire se sont imposés dans les foyers, accentuant parfois des inégalités déjà préoccupantes. Après un net recul des admissions dans les hôpitaux au début de l'été, les États ont progressivement allégé le confinement... avant de voir poindre les premiers effets d'une deuxième vague à la rentrée.



La course aux vaccins