Donald Trump informé qu'il est visé personnellement dans l'enquête sur les archives de la Maison Blanche (médias)

Des procureurs fédéraux ont fait savoir aux avocats de Donald Trump que l'ancien président était visé personnellement dans l'enquête sur la gestion des archives de la Maison Blanche, selon plusieurs médias américains, dont CNN et le New York Times.





Cette nouvelle étape, qui ouvre la voie à une éventuelle inculpation de l'ancien président américain, est une épine judiciaire de plus pour Donald Trump, qui espère décrocher un nouveau mandat en 2024.





Il lui est reproché d'avoir conservé des cartons entiers de documents, y compris certains classés «secret défense», après son départ de Washington en 2021 et d'avoir refusé de les restituer, en violation des lois fédérales.