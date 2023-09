Dopage : le clan Paul Pogba contre-attaque

Les ennuis s’enchaînent pour Paul Pogba. Au sortir d’une saison noire marquée par des blessures à répétition et une affaire d’extorsion de fonds dont il a été victime, le Français espérait repartir sur de nouvelles bases pour relancer sa carrière.



Toutefois, le milieu de terrain tricolore est retombé dans ses travers après avoir été contrôlé positif à la testostérone à l’issue de la première journée de Seria A, le 20 août dernier.



Suspendu à titre provisoire, Paul Pogba peut toutefois compter sur le soutien de son clan. Comme révélé par la Gazetta dello Sport dans son édition du jour, l’agent du joueur de 30 ans, Rafaela Pimenta a déclaré que son protégé «n’a jamais voulu enfreindre les règles» et souhaite «attendre la contre-analyse» de l’échantillon prélevé lors de son contrôle antidopage pour préparer au mieux sa défense.



Toutefois, si la positivité est confirmée, l’enquête suivra son cours et Paul Pogba devra convaincre le Tribunal antidopage qu’il a consommé cette substance involontairement sous peine de risquer jusqu’à quatre ans de suspension selon le code mondial antidopage.