Drame au Brésil: deux adolescents tuent 6 personnes dans une école avant de se suicider

Deux adolescents ont tué six personnes avant de se suicider, mercredi 13 mars au matin, dans une école de Suzano, une localité proche de la métropole de Sao Paulo, ont annoncé les autorités locales. Cinq enfants et un employé de l’établissement sont morts.



La chaîne de télévision GloboNews a diffusé des images de nombreux parents réunis devant l’école, attendant avec anxiété des nouvelles de leurs enfants scolarisés dans l’établissement public Raul Brasil, à Suzano, située à 50 kilomètres à l’est de Sao Paulo.



Joao Doria, le gouverneur de Sao Paulo, a réagi sur Twitter : « Je viens d’apprendre que des enfants ont été cruellement assassinés dans l’école d’Etat Raul Brasil, à Suzano », avant d’indiquer qu’il se rendait sur place.



Le Brésil est le pays au monde où ont lieu le plus d’homicides, mais les fusillades dans les écoles y sont rares.



Le Monde