Droits TV : le PSG devant l'OM et l'OL !

Répartition des droits TV de la L1 pour la saison 2017-2018 :



1. Paris SG : 56,7 M€



2. Marseille : 51,7 M€



3. Lyon : 48,7 M€



4. Monaco : 44,4 M€



5. Saint-Etienne : 38,7 M€



6. Bordeaux : 35,3 M€



7. Rennes : 31,1 M€



8. Nice : 29,7 M€



9. Lille : 26,5 M€



10. Montpellier : 24,7 M€



11. Nantes : 24,2 M€



12. Guingamp : 21,5 M€



13. Dijon : 20,4 M€



14. Toulouse : 20,2 M€



15. Angers : 19,6 M€



16. Caen : 19,2 M€



17. Amiens : 18,8 M€



18. Strasbourg : 17,9 M€



19. Metz : 16,1 M€



20. Troyes : 15,7 M€



Avec Maxifoot

Le PSG devance Marseille (51,659 M€), Lyon (48,708 M€) et Monaco (44,402 M€). On constate que l'ordre est différent du Top 4 final de l'exercice 2017-2018. Un critère explique cette différence : la notoriété sur les cinq saisons précédentes, basée sur les choix prioritaires des diffuseurs.Sur cette période 2012-2017, l'OM est en tête avec 23,065 M€ et devance le PSG (19,891 M€). Le club phocéen fait la différence sur ce critère en récoltant près de 6 M€ de plus que Lyon et environ 11,4 M€ de plus que Monaco.