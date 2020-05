Eduardo Camavinga a pris la parole pour son avenir, Cristiano Ronaldo rentre à Turin

Camavinga a pris une décision pour son avenir

En Espagne, à Madrid, l'alternative Pogba au Real n'est autre qu'Eduardo Camavinga ! Le milieu de terrain est en couverture du journal AS qui annonce une prise de parole de sa part. Les Merengues ont fait une première approche auprès du Rennais afin de prendre la température quant à ses envies pour cet été. Et le retour a été plutôt positif puisque le joueur de 17 ans serait prêt à faire le grand saut et rejoindre la Casa Blanca pour la saison prochaine. Si le club de Zinedine Zidane n'est pas encore entré en négociations avec le Stade Rennais, c'est seulement une prise de contact auprès du joueur indique encore le journal. Surtout, ce qui rassure Madrid, c'est qu'aucune clause signée n'oblige le jeune milieu de terrain à rester un an de plus à Rennes alors que le club breton est qualifié pour la première fois de son histoire aux phases de qualifications de la Ligue des champions. AS rapporte qu'une offre de 50 M€ pourrait suffire à convaincre les dirigeants rennais de lâcher leur pépite. Un montant raisonnable pour le Real qui a flairé la bonne affaire...



CR7 de retour à Turin

la Gazzetta dello Sport fait sa Une sur la reprise de l'entraînement qui va avoir lieu dans les prochains jours même si une reprise de la Serie A n'est pas encore à l'ordre du jour. Le journal au papier rose indique qu'un certain Cristiano Ronaldo est bientôt de retour à Turin ! Après 2 mois au Portugal, dans son île natale de Madère, le quintuple ballon d'or vole vers la Juve après que Maurizio Sarri lui ai indiqué la reprise. Sans compétitions depuis l'arrêt forcé, l'attaquant doit commencer à s'impatienter de retrouver le chemin des filets !



Pogba va devoir se faire une raison

Comme souvent ces dernières semaines, c'est l'avenir de Paul Pogba dont il est question en Angleterre. Selon le Daily Star, le milieu de terrain va sans doute devoir revoir ses plans et rester à Manchester United la saison prochaine ! En effet, avec la crise actuelle Pogba aura du mal à partir au prochain mercato car les grands clubs capables de dépenser une certaine somme pour s'attacher ses services n'auront pas les moyens. Un constat que fait également le Mirror qui indique que le virus devrait bloquer le prochain mercato et c'est la Pioche qui devrait en faire les frais. Courtisé par le Real Marid depuis plus d'un an, l'ancien Turinois a été convaincu par son entraîneur, Ole Gunnar Solskjær, que son avenir immédiat se trouvait à Old Trafford car la crise avait modifié les plans. Sous contrat jusqu'en 2022 avec les Red Devils, Pogba devra prendre son mal en patience avant de rejoindre Madrid et la Liga.