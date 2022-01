Elections locales : une défaite de BBY aux allures d’un « désaveu » de la politique du président Sall

Après la défaite infligée à la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY, pouvoir) par Yewwi Askan Wi (opposition) aux élections locales, l’enseignant-chercheur en Sciences politiques, Moussa Diaw a posé un regard sur ces résultats. A l’en croire, cette défaite montre un « désaveu » de la politique du président Macky Sall.



« Cette défaite montre un désaveu de la politique du président de la République, parce que c’est lui qui avait investi les candidats en reconduisant les maires sortants. Et puis, il a incité certains membres du gouvernement à se porter candidats dans leurs communes comme Amadou Hott. Il y a eu Diouf Sarr qui a porté le flambeau de BBY à Dakar et à qui on a attribué beaucoup de moyens matériels, humains et financiers poir conquérir la ville », a expliqué M. Diaw dans L’AS.



L’enseignant-chercheur en Sciences politiques à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis a soutenu que ce revers est également l’échec de beaucoup de technocrates choisis par le chef de l’Etat. « Mais à partir de cette défaite, le président va décrypter les messages et essayer de rectifier le tir ».



A en croire M. Diaw, si jamais on va dans cette logique, « on risque d’avoir un changement profond au niveau du gouvernement ». Rappelons que le président Sall avait annoncé qu’il allait nommer un Premier ministre au lendemain de ces élections.