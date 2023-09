Éliminatoires CAN 2023: la Centrafrique joue gros face au Ghana, duel à distance entre Tanzanie et l'Ouganda

Troisièmes du groupe E avec 7 points, et respectivement deuxième et à un point de retard sur le Ghana et l'Angola, le sélectionneur Raoul Savoy et ses hommes n'ont pas d'autre choix que de ramener une précieuse victoire de Kumasi face aux Black Stars d'André Ayew. Sous peine de voir définitivement s'envoler leur rêve de première qualification pour une phase finale de la CAN.

Même un match nul les condamnerait car les Angolais les devanceraient, en cas d'égalité de points, au bilan des confrontations directes.

Si la Tanzanie (2e avec 7 points) s'incline face à l'Algérie (1er avec 15 points), nul doute qu'elle tremblera au moment de regarder le résultat de l'Ouganda (3e avec 4 points) devant le Niger, bon dernier avec 2 points.

Une victoire ougandaise pourrait potentiellement les éliminer. Lors de leurs deux confrontations, les deux équipes avaient chacune remporté une victoire 1 à 0. La différence de but entrerait alors en jeu. A l'heure actuelle, la Tanzanie (-1) en possède une meilleure que l'Ouganda (-3) mais en cas de défaite par plus d'un but d'écart et d'une victoire de leur concurrent direct, les Taifas Stars seraient éliminés.

