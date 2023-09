Eliminatoires CAN 2024 - Rwanda vs Sénégal : les « Lions » A’ pour réussir la passe de trois

Qualifié depuis la 4e journée, le Sénégal a décidé d’envoyer l’équipe A’ qui va défier le Rwanda ce samedi (19h00 GMT) dans un match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires CAN 2024. Même sans ses cadres le Sénégal veut faire respecter la hiérarchie. Les « Lions » n'ont jamais perdu face aux Amavubi.



La rencontre de ce samedi à Huye sera la troisième confrontation entre les deux sélections. La première confrontation de l'histoire entre les deux sélections a eu lieu le 28 mai 2016 à Kigali. A l'époque, le Sénégal s'était imposé en amical (2-0). Mame Biram Diouf et Younousse Sankharé étaient les buteurs.



La deuxième fois, c'était un 7 juin 2022 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio lors de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2024. Les « Lions » ont attendu les arrêts de jeu pour enfin se débarrasser du Rwanda. Sadio Mané avait transformé un pénalty à 15 secondes de la fin du match (1-0).