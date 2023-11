Emmanuel Macron offre du travail Macky Sall

Le Président Macky Sall ne va pas chômer après de son départ. Il a déjà trouvé du travail. Alors qu'il se trouve en France pour prendre part au 6e sommet sur la paix et la sécurité, Emmanuel Macron annonce que le président Sall a accepté, à la fin de son mandat en 2024, de devenir l'Envoyé Spécial du 4 P (Paris Pact for Peace and Planet).