Équipe de France : blessé à la cheville, Kylian Mbappé est forfait pour le déplacement en Islande

Touché à la cheville droite face à l'Azerbaïdjan ce vendredi soir dans le cadre des qualifications au Mondial 2026, le capitaine des Bleus Kylian Mbappé est forfait pour le déplacement en Islande.



Kylian Mbappé ne jouera pas ce lundi face à l'Islande, a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi l'encadrement de l'équipe de France. Le capitaine de l'équipe de France de football a été touché à la cheville droite contre l'Azerbaïdjan. Il est forfait pour le déplacement en Islande.



Déjà touché à la cheville droite avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a reçu deux coups lors de la victoire contre l'Azerbaïdjan (3-0), où il a ouvert le score et été remplacé avant la fin de la rencontre.



« Victime d’un coup à la cheville droite, Kylian Mbappé est forfait pour le match de lundi face à l’Islande Didier Deschamps a acté son forfait », écrit la Fédération Française de Football (FFF) sur les réseaux sociaux.



« L'attaquant du Real Madrid a été remis à la disposition de son club et ne sera pas remplacé », a précisé la FFF.