Equipe nationale : Boulaye et Ismaïla Sarr forfaits contre l'Algérie

Le sélectionneur Aliou Cissé abordera la rencontre face à l’Algérie avec deux absences de taille. Touchés à l'entrainement, Ismaïla Sarr et Boulaye Dia sont forfaits pour ce match amical qui aura lieu mardi (19h00 GMT) au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Selon le communiqué publié par la Fédération sénégalaise de Football (FSF), l'ailier de l’olympique de Marseille est blessé au niveau des ischio-jambiers, tandis que l'avant-centre de Salernitana, qui avait écourté son entrainement jeudi dernier, souffre d'une lésion du muscle droit fémoral



« La Fédération sénégalaise de Football informe le public que les joueurs Boulaye Dia et Ismaïla Sarr qui étaient convoqués pour le match amical Sénégal / Algérie du 12 septembre 2023 se sont blessés pendant les séances d'en- trainement. Les examens cliniques et échographiques ont révélé une lésion du muscle droit fémoral pour Boulaye Dia, et une lésion au niveau des ischio-jambiers gauches pour Ismaïla Sarr. Les deux joueurs seront indisponibles pour au moins deux semaines et par conséquent, ils ont été libérés pour rejoindre leurs clubs respectifs », lit-on dans le communiqué.



Le sélectionneur Aliou Cissé ne pourra pas compter sur ses deux cadres pour affronter les Fennecs. El Tactico est obligé de revoir ses plans.