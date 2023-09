Equipe nationale : Ismaïla Sarr blessé et forfait contre l’Algérie

Ismaïla Sarr s’est blessé avec la sélection sénégalaise et est forfait pour le match contre Algérie le 12 septembre prochain. Selon le quotidien sportif Record, le « Lion » est blessé aux ischio jambiers et va quitter le rassemblement ce samedi.



Dès son retour à Marseille, il passera des tests IRM pour déterminer la gravité de sa blessure et la durée de son indisponibilité.