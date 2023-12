Espagne: Pedro Sanchez rencontre Nuñez Feijóo dans un climat de tension rarement atteint

Le leader conservateur est fou de rage que le chef du gouvernement socialiste se soit décidé à faire voter une loi d’amnistie en faveur de dizaines de séparatistes catalans condamnés ou en passe de l’être. En colère aussi, car la mairie de Pampelune est récemment passée à gauche grâce à une alliance entre socialistes et indépendantistes basques.

La rencontre entre les deux hommes, Pedro Sánchez et Alberto Nuñez Feijóo, servira au moins à une chose : se mettre d’accord sur la modification de l’article 49 de la Constitution. Désormais, on ne dira plus « personnes diminuées », mais « personnes avec un handicap ».Pour le reste, les deux hommes se regardent en chiens de faïence depuis des semaines et à coup sûr ne parviendront à aucun consensus.À l’inverse, Pedro Sánchez s’insurge contre le fait que les conservateurs refusent de renouvellement le Conseil général du pouvoir judiciaire, une sorte de gouvernement des juges, ce qui permet à la droite de garder la main sur le Tribunal suprême ou le Tribunal constitutionnel.Nul doute que les reproches vont pleuvoir et que cette rencontre tant attendue ne permettra aucun rapprochement véritable.