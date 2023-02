Espagne : un an de prison pour avoir giflé sa femme pendant un direct sur TikTok

Un homme a été condamné à un an de prison en Espagne pour avoir giflé sa femme en direct sur le réseau social TikTok, une décision d'autant plus rare que la victime n'avait pas souhaité porter plainte, a annoncé lundi le tribunal qui a jugé l'affaire.



Dans un arrêt rendu public lundi, le tribunal de la ville de Soria (nord) a estimé que l'accusé s'était rendu coupable de maltraitance et de violence envers les femmes.



Les faits avaient eu lieu dans la nuit du 27 au 28 janvier dernier à Soria. Alors qu'elle participait à une "battle" en direct sur TikTok avec trois amis devant une audience virtuelle de plusieurs milliers de personnes, une femme avait reçu une gifle, suffisamment forte pour qu'on puisse voir sa tête pivoter brutalement et ses cheveux voler.



Le geste avait fait monter les larmes aux yeux de la victime, souligne le tribunal dans sa décision.