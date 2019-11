Eswatini vs Sénégal : Triplé de Famara Diédhiou, après avoir raté son penalty

Il s'est racheté de la plus belle des manières Pénalty raté à la 10e minute de jeu, Famara Diédhiou ouvre le score pour les "Lions" dès la reprise de la seconde manche contre l'Eswatini.

Dix minutes plutard, il double la mise. Comme si cela ne suffisait pas, le joueur se régale en marquant un troisième but, pour ce match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Can 2021