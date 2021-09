Éthiopie: la ministre des Femmes, des Enfants et de la Jeunesse annonce sa démission

C’est via un communiqué posté sur son compte Twitter que Filsan Abdullahi a annoncé sa démission. Un texte d’une page dans lequel elle reste floue sur ses motivations. Elle y évoque des « raisons personnelles qui pèsent lourdement » sur sa « conscience ». « Toute situation qui compromet mon éthique est contraire à mes convictions et mes valeurs, et trahir ces croyances est une rupture de confiance envers moi-même et envers nos citoyens », écrit-elle.



Filsan Abdullahi Ahmed, s’était distinguée en février dernier, en étant la première au gouvernement à déclarer que des viols avaient « sans aucun doute » été commis au cours de la guerre au Tigré. Dans la foulée elle avait mis en place commission spéciale pour enquêter sur le sujet.



Depuis, Amnesty International a pu s’entretenir avec des rescapés. Dans un rapport publié en août, l’ONG a accusé les troupes éthiopiennes et érythréennes d’avoir violé des centaines de femmes et de filles dans cette région en guerre et documenté plusieurs cas de mutilation et d’esclavage sexuel.



Interrogée dans la foulée, la ministre avait expliqué que le dossier était désormais aux mains de la justice, et indiqué qu’elle espérait que cette dernière avance plus rapidement. En mai dernier selon le bureau du procureur trois soldats avaient été condamnés pour viol et 25 autres étaient poursuivis.