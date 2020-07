Exclusion de Cissé Lo: ces gros déballages à venir qui menacent de déstabiliser le régime de Macky

Macky Sall, président du parti, a donc saisi la commission de discipline qui a acté l’exclusion de son compagnon de longue date. À l’analyse de cette situation, des politologues estiment que des guerres de leadership, la non-structuration du parti et le mauvais management sont à l’origine de ce problème. Non sans oublier de mentionner les conséquences que cela pourrait engendrer dans la formation politique.



« Quand on regarde la configuration de l'Alliance pour la République, on est en droit de se poser de nombreuses questions étant donné que ce parti, depuis son accession à la magistrature suprême, fait face à en crise interne et profonde. Mais également à des guerres de leadership. Selon moi, cela est dû à la non-structuration de cette formation politique. C'est la raison pour laquelle, on a un principal leader qui est au sommet et qui n'est autre que le président de la République, Macky Sall et autour de lui, un conglomérat de responsables qui ont du mal à pouvoir mieux s'identifier et par rapport à leurs différentes localités. On ne sait pas qui est qui. Et on a l'impression qu'on a en face de nous une armée mexicaine sur laquelle le président ne compte pas trop. Si on regarde la démarche de Macky Sall, on a l'impression qu'il mise beaucoup sur la coalition BBY que son parti », a d’emblée fait savoir Abdoulaye Mbow, journaliste spécialisé dans les questions politiques.

La frustration de Cissé a pour origine la volonté de Macky d’écarter ses militants de la première heure A l’en croire, la cause de cette frustration, si on en revient à la personne et la personnalité de Cissé Lo, lui-même a eu à dire qu'il est resté pendant plusieurs mois sans entrer en contact avec le président Macky Sall. Lui, ce qu'il cherche, c'est de rencontrer le président peu importe comment. Qu'il le rencontre qu'il ne le rencontre pas, c'est un problème entre deux responsables de même parti.



On peut comprendre la frustration de Cissé Lo

L’autre constat est que le président Macky Sall s'est entouré de nouveaux amis. Quelque part, ses militants de la première heure ne peuvent pas gober cette mise à l'écart des instances du parti et de la gestion du pouvoir. « Quoi qu'on dise, le président de la République et même temps le président de l'Apr, aurait pu valoriser ses anciens compagnons en les consultant de temps en temps sur des problématiques qui concernent la marche du pays. Mais ce n'est pas le cas ».



Par la passé, a-t-il poursuivi, Cissé Lo tentait à voir le président de la République, mais toutes les portes lui sont formées. « On peut comprendre aujourd'hui sa frustration. Et même si ses injures se sont retrouvées dans l'espace public, il semble que c'était dans un cadre privé. Bref, l'un dans l'autre, ça explique que ses compagnons ne sont pas contents du management du parti par le président de l'Apr, Macky Sall ».



A en croire Bacary Domingo Mané, il faut s'attendre à d'autres actions. Peut-être qu'il y a d'autres personnes tapies dans l'ombre. Avec la succession de Macky Sall, il y a des noms qui sont mis sur la place publique. Il y a le clan de l'ex-ministre des Finances, Amadou Bâ, de l'autre côté le clan de Mimi Touré. A l'intérieur du parti, il y a sûrement des gens qui veulent succéder à Macky Sall. Donc le jour où ses gens vont poser de tels actes, c'est clair qu'on va les exclure. Les conséquences de l’exclusion de Cissé Lo

Ces analystes politiques sont tous d’avis que l’exclusion de Cissé Lo peut avoir des conséquences au sein de l’Apr, mais aussi dans la gestion du pouvoir. M. Mbow fera d’abord la comparaison avec le régime de Wade. « Quand on fait la jonction entre Abdoulaye Wade, son Parti démocratique sénégalais et avec l'Alliance pour la République, il y a des points de similitude à une période donnée de la gestion de pouvoir. Entre 2009 et 2010, Wade aura constaté des départs de responsables ».



Et de poursuivre : « Aujourd'hui, il y a les deux Moustapha (Diakhaté et Cissé Lo) qui sont exclus. Effectivement, ils peuvent belle et bien paralyser la gestion de Macky Sall. C'est cela la principale conséquence. Car quoi qu'on puisse dire, celui qui a été vice-président de l'Assemblée nationale durant la 12e et 13e législature, jusqu'au jour où il a décidé de démissionner. Et celui qui a été par deux mandats consécutifs président de la Commission de la CEDEAO, il est sûr et certain qu'il est assis sur des dossiers. Il pourrait élever la voix pour dénoncer comme il l'a fait au moment où il n'était pas encore exclu. Il a parlé des surfacturations dans le Train Express Régional, d'une nébuleuse affaire dans la réfection du Building administratif et également le problème du foncier qui est une bombe sociale. Sans oublier les autres scandales liés au trafic de drogue, à l'origine de la forte présence des immeubles qui poussent à Dakar et le détournement de deniers publics ».



Pour M. Mané, c'est le pouvoir de Macky Sall qui va s'affaiblir. « Ce sont des anciens compagnons, des militants de la première heure. Ça veut dire qu'ils connaissent beaucoup depuis la marche dans l'opposition jusqu'à la gestion du pouvoir. Or quand le management est à l'origine de ces frustrations, le danger est que ces gens en savent trop. Ce qu'ils savent du président Macky Sall, risque de retrouver sur la place publique. C'est ça le danger. Et partir de ce moment, il faut faire gaffe. Que des gens du pouvoir s'offrent en spectacle, c'est pas bon pour l'image du pays. Ca risque de distraire le président Macky Sall qui déjà face à la covid19. On sait que l'économie est à terre. Si Macky Sall ne prend pas la responsabilité d'arrêter l'hémorragie, le sang va couler. De révélations à révélations, c'est le pour de Macky Sall qui va s'affaiblir ».



