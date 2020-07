Expulsion de Cissé Lo de l’APR : les communicateurs traditionnels jouent aux bons offices pour sa réintégration

Les communicateurs traditionnels jouent aux bons offices pour la réintégration de Moustapha Cissé Lo au sein de l’Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir), après son expulsion de la formation début juillet.



« Cissé Lo a salué notre démarche. Il nous a même dit : J’ai pardonné tout le monde et je demande pardon à tous. Je suis disposé à retourner dans le parti et travailler aux cotés du président Macky Sall », a confié un griot au parti au pouvoir au journal L’Observateur.



Selon la même personne, Cissé Lo a appris de ses erreurs et à promis de ne plus remettre ça. « Cissé Lo a été là avec nous dès le début et s’est toujours battu pour le rayonnement de l’Alliance pour la République. Cissé Lo est l’Apr. Quand le président Macky Sall a été convoqué à la Police de la Sureté urbaine en 2009, Cissé Lo était le seul à s’ériger et à oser dire aux flics : « Cey kouko lale » (Qui va oser le toucher) », se rappelle le griot.