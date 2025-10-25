FSF : Mayacine Mar n'est plus directeur technique national, Abdoulaye Sow nommé secrétaire général

Lors de l’installation du nouveau Comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), ce samedi 25 octobre 2025, deux nominations majeures ont été annoncées. Mayacine Mar, qui quitte son poste de Directeur Technique National (DTN) après plus de dix ans, devient conseiller du président de la FSF chargé du développement technique.



Abdoulaye Saydou Sow a été nommé Secrétaire Général de la FSF. Pressenti un temps pour le poste de directeur général, il retrouve ainsi un rôle central dans la nouvelle équipe dirigée par Abdoulaye Fall. Ce poste avait précédemment été occupé par Victor Ciss, puis assuré par Mamadou Diouf en intérim.



Pour rappel, Abdoulaye Sow, ancien vice-président de la FSF, avait dirigé la Ligue de Football Amateur (LFA) avant de perdre l’élection à la présidence de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP).