Fonction publique : les salaires payés au plus tard le vendredi prochain

Les services du ministère des Finances et le Trésor s’activent pour les opérations de virement des soldes. Selon des sources proches des services de paiement à L’Observateur, les salaires devraient être payés au plus tard ce vendredi 24 juillet 2020, soit 2 à 3 jours plus tôt que d’habitude.



L’Etat a, en plus de payer les salaires avant l’échéance, versé l’avance Tabaski depuis le mois dernier aux 130 000 agents de la Fonction publique sénégalaise.