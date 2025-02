Foot : Marcelo annonce sa retraite sportive

Formé à Fluminense, le Brésilien a passé l'essentiel de sa carrière au Real Madrid où il est arrivé à l'âge de 18 ans décrochant la bagatelle de 25 trophées tous réunis dans une vitrine.



«Mon histoire avec le football s’arrête ici, mais j’ai encore beaucoup à donner à ce sport, merci à tous, je suis reconnaissant à jamais », a confié le Brésilien dans une vidéo retraçant sa carrière et son passage légendaire au Real Madrid.



Le latéral gauche a conquis 6 titres de champion d'Espagne avec les Merengues, 5 sacres en Ligue des Champions, 5 Coupe d'Espagne, 4 Coupes du monde des clubs, 3 Super Coupes d'Espagne et 3 Coupes du Roi.



Il aura ensuite joué une saison pour l'Olympiacos en Grèce en 2022/2023 avant d'effectuer un retour à Fluminense avec qui il a ajouté trois titres à son palmarès dont la Copa Libertadores en 2023.



International à 58 reprises (6 buts), Marcelo garde en souvenir deux médailles olympiques avec le Brésil aux Jeux de 2008 (en bronze) et 2012 (en argent) ainsi qu'une Coupe des Confédérations en 2013