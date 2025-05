France: Bruno Retailleau s'impose largement face à Laurent Wauquiez pour la présidence de LR

À l'issue du scrutin de ce dimanche 18 mai, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, s'est largement imposé face à Laurent Wauquiez, député de Haute-Loire, avec 74,3% des voix contre 25,7%, pour la présidence du parti Les Républicains.



Un peu plus de 80 % des quelque 120 000 adhérents du parti Les Républicains ont désigné ce 18 mai entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez celui qui va prendre le poste vacant depuis que l’ancien président du parti, Éric Ciotti, a choisi il y a près d’un an de s’allier au parti d’extrême droite, le Rassemblement national, pour les législatives anticipées qui ont suivi la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024.



C’est donc l’actuel ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau que les militants ont choisi pour prendre la tête du parti avec 47,3 % des voix contre 25,7 % pour Laurent Wauquiez, a annoncé Annie Genevard, ministre de l’Agriculture et secrétaire générale du parti Les Républicains, à l’issue d’un vote électronique organisé sur deux jours. LR a engrangé beaucoup de nouvelles adhésions à l'occasion de cette campagne.