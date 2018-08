France: des corbeaux dressés pour ramasser des mégots

Le Puy-du-Fou, en Vendée, a une nouvelle équipe de nettoyage un peu particulière. Depuis lundi 13 août, six corbeaux parcourent le parc à thème et ramassent mégots et déchets laissés par les visiteurs.



L’idée vient de Christophe Gaborit, spécialiste de l’affaitage des rapaces, c’est-à-dire de leur dressage. Il a mis en place un système : lorsqu’un corbeau dépose un mégot dans sa boîte, un mécanisme se déclenche et une croquette lui est délivrée. Motivés par la récompense, les oiseaux se sont rapidement mis au travail. Pour le dresseur, c’était l’occasion de redorer l’image de ce rapace. « Je l’ai toujours aimé parce que c’est un oiseau qui n’est pas apprécié. On a réussi à changer son image, c’est super intéressant », explique-t-il.



Les oiseaux n’ont pas été choisis au hasard. L’espèce sélectionnée, le corbeau freux, est particulièrement intelligente. « Lorsqu’il est dans une atmosphère affective porteuse, ce corbeau aime communiquer avec l’homme et établir une relation avec lui par le jeu », précise Nicolas de Villiers, le président du parc. Ces oiseaux sont « très rapides » : en moins de trois quarts d’heure, un corbeau est capable « de remplir un seau », ajoute-t-il.



La nécessité d’une telle mesure révèle avant tout l’incivilité des touristes. Mais Christophe Gaborit l’assure, il s’agit aussi de sensibiliser les 2 millions de visiteurs annuels : « Sur le parking, il y a des détritus et les corbeaux sont en train de les ramasser, ce n’est pas normal, c’est à nous, humains, de faire attention, c’est le message final ». « L’animal, la nature, donnent une belle leçon aux hommes », conclut Nicolas de Villiers.