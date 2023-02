France: l'humoriste Pierre Palmade placé en détention provisoire

La Cour d’appel de Paris a décidé, lundi, de placer en détention provisoire l’humoriste Pierre Palmade, selon une information rapportée par la presse française.



La décision du tribunal est assortie d’un mandat de dépôt.



Le comédien est mis en examen pour homicide et blessures involontaires par conducteur sous l’emprise de stupéfiants suite à l'accident qu'il a provoqué le 10 février courant en Seine-et-Marne après avoir consommé de la cocaïne.



Il avait ensuite été laissé libre sous contrôle judiciaire et assigné à résidence dans un service d’addictologie mais le parquet a décidé de faire appel.



Selon BFMTV, la décision de la Cour d’Appel de Paris est « immédiatement exécutoire » mais la mise en place de ce mandat relève désormais du procureur de la République, qui doit décider des modalités d’incarcération du comédien de 54 ans.



Pour rappel, contrôlé positif à la cocaïne, Pierre Palmade est suspecté d’être à l’origine d’un violent accident de la route, blessant gravement trois personnes.



Le conducteur de l’autre véhicule et son petit garçon de 6 ans se trouvent dans un état grave, tandis qu’une femme de 27 ans, enceinte de six mois a perdu son bébé dans le choc.



Depuis les faits, il est également mis en cause pour des faits présumés liés à de la pédopornographie.